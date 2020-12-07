«Славянская группа». Экс-хавбек сборной Хорватии о жеребьевке квалификации ЧМ-2022

Экс-хавбек сборной Хорватии Томислав Дуймович прокомментировал итоги жеребьевки квалификационного турнира к чемпионату мира 2022 года. Сборная России попала в группу Н с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

— У нас получилась «славянская группа» (смеется), — заявил «СЭ» Дуймович. — Стала ли Хорватия слабее по сравнению с ЧМ-2018? Наверное, да, так как произошла смена поколений. Ушли Манджукич, Субашич, Чорлука. Игра сейчас не такая стабильная. Много новых футболистов, и это сказывается на результате.

Понимаю, что Россия захочет взять реванш за поражение на домашнем чемпионате мира. Это будут очень интересные встречи, в которых, надеюсь, вновь победит Хорватия. Недавно Россия проиграла Сербии — 0:5 — это удивило всех в вашей стране и в мировом футбольном сообществе. У нас тоже были поражения, но мы играли с Францией и Португалией в Лиге наций.

(Севастиан Терлецкий)