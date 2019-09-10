Сердар Азмун: «Очень рад, что удалось забить в ворота Гонконга»
10 сентября 2019, 17:54
Нападающий сборной Ирана Сердар Азмун выразил благодарность всем, кто поддерживал его команду в матче отборочного турнира ЧМ-2022 с Гонконгом (2:0). Игрок «Зенита» отличился на 23-й минуте.
— Мы показали сегодня отличный командный дух, мы проявили характер. Очень рад, что удалось забить гол. Спасибо всем за поддержку! — написал Азмун в своем Instagram.
Следующий матч сборная Ирана проведет 10 октября против Камбоджи.
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