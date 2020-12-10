Сборная России сохранила 39-е место в обновленном рейтинге ФИФА
Сборная России в обновленном рейтинге ФИФА сохранила 39-е место. У команды Станислава Черчесова 1461 очко.
В ноябре сборная России сыграла вничью с Молдавией (0:0), уступила Турции (2:3) и Сербии (0:5).
На первом месте идет сборная Бельгии (1 780 очков). Вторая строчка — у Франции (1 755 очков), третьей идет Бразилия (1 743 очка).
Следующая версия рейтинга ФИФА будет опубликована 18 февраля 2021 года.
Топ-10 рейтинга ФИФА (от 10 декабря 2020 года):
1. Бельгия — 1780 очков
2. Франция — 1755
3. Бразилия — 1743
4. Англия — 1670
5. Португалия — 1662
6. Испания — 1645
7. Аргентина — 1642
8. Уругвай — 1639
9. Мексика — 1632
10. Италия — 1625
...39. Россия — 1461
Ранее стали известны соперники сборной России по отборочному турниру чемпионата мира-2022 в Катаре. Ими стали Хорватия, Словакия, Словения, Кипр и Мальта.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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