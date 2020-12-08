Опубликовано расписание матчей сборной России в отборе ЧМ-2022

Опубликовано расписание матчей сборной России в отборочном турнире чемпионата мира-2022. Все игры пройдут в 2021 году. Начнут отбор россияне 24 марта на выезде с Мальтой. Также в мартовском сборе им предстоят встречи со Словенией и Словакией. Последнюю игру российская команда проведет 14 ноября в гостях с Хорватией.

24 марта, 22.45. Мальта — Россия.

27 марта, 17.00. Россия — Словения.

30 марта, 21.45. Словакия — Россия

1 сентября, 21.45. Россия — Хорватия

4 сентября, 16.00. Кипр — Россия

7 сентября, 21.45. Россия — Мальта

8 октября, 21.45. Россия — Словакия

11 октября, 21.45. Словения — Россия

11 ноября, 20.00. Россия — Кипр

14 ноября, 17.00. Хорватия — Россия

(время московское)

Победители групп в европейском отборе выйдут на ЧМ-2022 напрямую. Команды, занявшие вторые места, пройдут в следующий раунд отбора, где разыграют еще три путевки.