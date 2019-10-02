Российские телеканалы договорились с ФИФА о показе ЧМ-2022

Российское спортивное маркетинговое агентство «Телеспорт Груп» заключило с ФИФА соглашение о приобретении медиа прав на ЧМ-2022. Соглашение включает трансляцию и других турниров под эгидой ФИФА.

Согласно договору, объединение национальных бродкастеров — ВГТРК, Первого канала и Газпром Медиа («Матч ТВ») — получило исключительные права на показ соревнований ФИФА посредством телевидения, IPTV, интернета и мобильных платформ, а также неисключительные радио права на период до конца 2022 года. Они будут освещать соревнования на бесплатных и платных каналах на территории России.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Также договор предусматривает права на трансляцию чемпионата мира U 17 2019 и 2021 года, чемпионата мира-2019 и 2021 по пляжному футболу, чемпионата мира среди девушек U 17 2020 и 2022 года, чемпионата мира по мини-футболу 2020 года, чемпионата мира U 20 2021 года, ЧМ U 17 в 2019 и 2021 году, чемпионата мира среди девушек U 20 2020 и 2020 года.