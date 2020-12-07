Бывший главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев подвел итоги жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022. Россия попала в группу Н c Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

— Могло быть намного хуже, но могло быть чуть лучше, — сказал Писарев. — Вот эти четыре команды, когда каждый может обыграть каждого. Кипр — островное государство с непредсказуемой погодой. Я помню, как-то там играл, там так задуло!