Писарев подвел итоги жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022
7 декабря 2020, 20:59
Бывший главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев подвел итоги жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022. Россия попала в группу Н c Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.
— Могло быть намного хуже, но могло быть чуть лучше, — сказал Писарев. — Вот эти четыре команды, когда каждый может обыграть каждого. Кипр — островное государство с непредсказуемой погодой. Я помню, как-то там играл, там так задуло!
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