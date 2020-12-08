Полное расписание отборочной группы России на ЧМ-2022
Опубликовано полное расписание отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Европе. Сборная России сыграет в группе H с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.
Полное расписание матчей группы выглядит следующим образом:
24 марта, среда
Кипр — Словакия
Мальта — Россия
Словения — Хорватия
27 марта, суббота
Россия — Словения
Хорватия — Кипр
Словакия — Мальта
30 марта, вторник
Хорватия — Мальта
Кипр — Словения
Словакия — Россия
1 сентября, среда
Мальта — Кипр
Россия — Хорватия
Словения — Словакия
4 сентября, суббота
Кипр — Россия
Словения — Мальта
Словакия — Хорватия
7 сентября, вторник
Хорватия — Словения
Россия — Мальта
Словакия — Кипр
8 октября, пятница
Кипр — Хорватия
Мальта — Словения
Россия — Словакия
11 октября, понедельник
Хорватия — Словакия
Кипр — Мальта
Словения — Россия
11 ноября, четверг
Россия — Кипр
Мальта — Хорватия
Словакия — Словения
14 ноября, воскресенье
Хорватия — Россия
Мальта — Словакия
Словения — Кипр
Победители групп в европейском отборе выйдут на ЧМ-2022 напрямую. Команды, занявшие вторые места, пройдут в следующий раунд отбора, где разыграют еще три путевки.
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