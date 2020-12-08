Матчи Испании и Косово могут пройти на нейтральных полях, косовары не согласны

В испанской прессе появилась информация, что матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 между Испанией и Косово могут пройти на нейтральных полях. Испания входит в число стран, не признающих независимость Косово от Сербии. При этом генеральный секретарь Федерации футбола Косово Эролл Салиху заявил о намерении провести домашний матч с испанцами в столице страны Приштине.

— Когда они будут хозяевами, Испания имеет право попросить провести матч на нейтральном поле, — цитирует explica.co Салиху. — Мы же хотим сыграть с ними в Приштине. Есть еще две команды в группе, которые нас не признают (Грузия и Греция), но мы уже видели по Лиге наций, что у греков не было проблем с приездом к нам.

Косово было принято в 2016 году в УЕФА и ФИФА, в том же году сборная дебютировала в отборе ЧМ-2018.