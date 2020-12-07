Манчини считает, что сборной Италии не стоит недооценивать свою группу

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини оценил результаты жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022. Итальянцы сыграют в группе С с командами Швейцарии, Северной Ирландии, Болгарии и Литвы.

«Это группа, которую не нужно недооценивать, — цитирует специалиста Football Italia. — Швейцария — второй из худших вариантов, который мог нам выпасть, они бы очень хорошо смотрелись в первой корзине. Конечно, они тоже не рады, что мы попались им. Это не меняет того, что мы знаем, чего хотим добиться».

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