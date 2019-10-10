Киргизия под руководством россиянина Крестинина забила 7 голов Мьянме

Сборная Киргизии разгромила Мьянму в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 — 7:0. Один из голов в составе киргизов провел бывший игрок «Енисея» Валерий Кичин. Руководит сборной Киргизии россиянин Александр Крестинин.

В другой игре Сирия одолела Мальдивы, играя в меньшинстве с 65-й минуты.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Азия

2-й раунд

Группа A

Сирия — Мальдивские Острова — 2:1 (1:0)

Группа F

Киргизия — Мьянма — 7:0 (5:0)