Катар оспорит обвинения США в подкупе функционеров ФИФА

Высший комитет Катара по проектам и наследию оспорит обвинительное заключение прокуратуры США по делу о взятках чиновникам ФИФА при выборе хозяев чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.

— Высший комитет Катара по проектам и наследию решительно отвергает обвинения, содержащиеся в судебных документах, опубликованных в США 6 апреля 2020 года, — цитирует ТАСС заявление катарских властей. — Они являются частью давнего дела, предметом которого не являются выборы стран — хозяев чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.

Несмотря на годы ложных утверждений, доказательств того, что Катар получил право на проведение чемпионата мира 2022 года с нарушением этики или с помощью средств, которые противоречили бы строгим правилам выборов стран-организаторов, не было предоставлено. Высший комитет заявляет, что он строго придерживался всех правил и положений, касающихся процесса проведения выборов страны — хозяйки чемпионата мира, и любые заявления об обратном являются необоснованными и будут жестко оспариваться.

Аналогичные обвинения прокуратой США предъявлены и к Оргкомитету ЧМ-2018, их уже пообещала проверить ФИФА.

Кремль ответил на обвинения прокуратуры США в подкупе права провести ЧМ-2018