Карасева в Катаре не ждут. Чемпионат мира-2022 пройдет без российских судей

В распоряжении «СЭ» оказался список европейских арбитров, считающихся кандидатами на судейство игр чемпионата мира, который пройдет с ноября по декабрь 2022 года в Катаре. В их число не вошел Сергей Карасев, но он почти наверняка будет работать на Евро-2020.

Полный список кандидатов, представляющих УЕФА, выглядит так: Славко Винчич (Словения), Карлос дель Серро Гранде, Хесус Хиль Мансано (оба — Испания), Срджан Йованович (Сербия), Георгий Кабаков (Болгария), Иван Кружляк (Словакия), Данни Маккели (Голландия), Шимон Марчиняк (Польша), Майкл Оливер, Энтони Тэйлор (оба — Англия), Даниэле Орсато (Италия), Артур Мануэл Рибейру Соареш Диаш (Португалия), Андрис Трейманис (Латвия), Клеман Тюрпен (Франция), Овидиу Алин Хацеган (Румыния), Феликс Цвайер (Германия), Андреас Экберг (Швеция).

Большинство из них в начале февраля прошли специальный сбор в португальском Лиссабоне. А Карасев, в свою очередь, вместе со многими судьями элитной группы УЕФА в конце января тренировался на Мальорке. (Александр Бобров)