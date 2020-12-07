Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Капитан сборной Словакии заявил, что команда ставит цель пробиться на ЧМ-2022

7 декабря 2020, 22:49
Марек Гамшик. Фото AFP
Марек Гамшик. Фото AFP
Теги:

Капитан сборной Словакии Марек Гамшик заявил, что команда ставит перед собой цель пробиться в финальную часть ЧМ-2022 в Катаре.

— У нас сложилась «восточная» группа, — цитирует Гамшика Sport.sk. — Будет очень непросто. Хотя сейчас проходных соперников уже не бывает.

Мы не так давно играли против Хорватии, России и Словении. И каждый раз приходилось очень непросто. То же самое ждет нас и сейчас. Очень важно хорошо начать отборочный цикл. Мы будем стремиться попасть в Катар.

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир