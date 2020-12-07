Капитан сборной Словакии заявил, что команда ставит цель пробиться на ЧМ-2022

Капитан сборной Словакии Марек Гамшик заявил, что команда ставит перед собой цель пробиться в финальную часть ЧМ-2022 в Катаре.

— У нас сложилась «восточная» группа, — цитирует Гамшика Sport.sk. — Будет очень непросто. Хотя сейчас проходных соперников уже не бывает.

Мы не так давно играли против Хорватии, России и Словении. И каждый раз приходилось очень непросто. То же самое ждет нас и сейчас. Очень важно хорошо начать отборочный цикл. Мы будем стремиться попасть в Катар.