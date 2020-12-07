Канделаки прокомментировала итоги жеребьевки отбора ЧМ-2022 для сборной России
7 декабря 2020, 21:09
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в своем Telegram-канале подвела итог жеребьевки ЧМ-2022 для сборной России. Россия попала в группу Н c Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.
«Я думаю, что самой худшей моделью поведения будет расчет на то, что нам повезло (или относительно повезло) с жеребьевкой ЧМ в Катаре.
Со времени сказки на чемпионате мира в России прошло уже очень много времени. С тех пор у нас не появилось новых Аршавиных, Семаков и Игнашевичей. Опыт плохих игр у нас есть со всеми, кроме сборной Мальты.
В общем, напрямую в финальную часть можно только из штанов выпрыгнуть. Но этот способ — наша главная тактика и стратегия в любом международном соревновании», — написала Канделаки.
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