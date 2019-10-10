Иран забил 14 голов Камбодже. Азмун сделал хет-трик за один тайм

Иран разгромил Камбоджу в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 — 14:0. В первом тайме хет-трик оформил нападающий «Зенита» Сердар Азмун. Форвард был заменен на 57-й минуте.

Больше Азмуна смог забить Карим Ансарифард — 4 мяча. Также в матче принял участие бывший футболист «Ахмата» Милад Мохаммади, который стал одним из пяти полевых игроков Ирана, не сумевший поразить ворота камбоджийцев.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Азия

2-й раунд

Группа C

Иран — Камбоджа — 14:0 (7:0)

Группа G

Вьетнам — Малайзия — 1:0 (1:0)

Группа E

Бангладеш — Катар — 0:2 (0:1)