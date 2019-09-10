Иран победил Гонконг благодаря голу Азмуна
10 сентября 2019, 17:36
Иран обыграл Гонконг в матче отборочного турнира ЧМ-2022 — 2:0. Счет открыл нападающий «Зенита» Сердар Азмун. Также в игре принял участие экс-игрок «Ахмата» Милад Мохаммади.
Иран провел первую игру в группе C 2-го отборочного раунда. Также его соперниками по группе являются Бахрейн, Ирак и Камбоджа.
В следующий этап пройдут победители восьми групп и четыре лучших команды из занявших вторые места.
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Азия
2-й раунд. Группа C
Гонконг — Иран — 0:2 (0:1)
Голы: Азмун, 23 (0:1). Ансарифард, 54 (0:2).
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...