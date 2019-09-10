Иран победил Гонконг благодаря голу Азмуна

Иран обыграл Гонконг в матче отборочного турнира ЧМ-2022 — 2:0. Счет открыл нападающий «Зенита» Сердар Азмун. Также в игре принял участие экс-игрок «Ахмата» Милад Мохаммади.

Иран провел первую игру в группе C 2-го отборочного раунда. Также его соперниками по группе являются Бахрейн, Ирак и Камбоджа.

В следующий этап пройдут победители восьми групп и четыре лучших команды из занявших вторые места.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Азия

2-й раунд. Группа C

Гонконг — Иран — 0:2 (0:1)

Голы: Азмун, 23 (0:1). Ансарифард, 54 (0:2).