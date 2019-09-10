Игроки сборных Кувейта и Омана штурмуют достижение Буффона

Игроки Бадер Аль-Мутава и Ахмед Мубарак провели 172-е матчи за сборные Кувейта и Омана соответственно. Аль-Мутава вышел на замену в игре отборочного турнира ЧМ-2022 против Австралии, а Мубарак принял участие в товарищеской встрече против Ливана.

По числу игр за национальную команду азиатские футболисты делят пятое место в истории. Четвертым идет экс-голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон (176 матчей). Мубарак и Аль-Мутава могут догнать его по этому показателю уже к концу 2019 года. В топ-3 входят мексиканец Клаудио Суарес (177), Мохаммед Аль-Деайя из Саудовской Аравии (178), а лидирует египтянин Ахмед Хассан (184).

Все они уже завершили карьеры за сборные, Аль-Мутава и Мубарак — рекордсмены среди действуюших футболистов национальных команд.