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Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Гол Шомуродова помог Узбекистану разгромить Йемен

10 октября 2019, 16:57

Узбекистан разгромил Йемен в матче 2-го этапа отборочного турнира ЧМ-2022 в Азии — 5:0. Второй мяч провел форвард «Ростова» Элдор Шомуродов. Во втором тайме в составе узбекской команды появился экс-хавбек «Краснодара» Одил Ахмедов, 90 минут отыграл бывший футболист «Анжи» Достонбек Хамдамов.

В других играх Корея разгромила Шри-Ланку со счетом 8:0, а Китай — Гуам со счетом 7:0.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Азия

2-й раунд

Группа A

Китай — Гуам — 7:0 (6:0)

Группа D

Узбекистан — Йемен — 5:0 (2:0)

Группа H

Корея — Шри Ланка — 8:0 (5:0)

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