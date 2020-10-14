Гол Хименеса принес Парагваю победу над Венесуэлой

Сборная Венесуэлы проиграла Парагваю в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 (0:1). Единственный мяч забил полузащитник «Чикаго Файр» Гастон Хименес.

Парагвай идет на втором месте в турнирной таблице, а Венесуэла — на 9-м.

ЧМ. Отборочный турнир

Южная Америка

Венесуэла — Парагвай — 0:1 (0:0)

Гол: Хименес, 85.

Нереализованный пенальти: Эррера, 90 (вратарь).

Венесуэла: Фариньес, Р.Росалес (Эрнандес, 77), Фельтшер, Анхель, Чансельор, Ринкон, Мачис (Мурильо, 84), Отеро (Сотельдо, 77), Эррера, Кассерес (Рамирес, 89), Кордова (Аристегьета, 88).

Парагвай: Сильва, Гомес, Алонсо, Риверос (Рохас, 90), Эспинола, Альмирон (Альдерете, 90), Кубас (Кардосо Лусена, 77), Хименес, Вильясанти, Лескано (Санабрия, 76), Ан.Ромеро (Бальбуэна, 87).

Предупреждения: Кубас, 6. Лескано, 11. Эррера, 30. Фельтшер, 54. Альмирон, 83. Ринкон, 90.

Судья: Рохас (Колумбия).

14 октября. Мерида. Стадион «Метрополитано де Мерида».