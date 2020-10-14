Гол Фалькао на последних минутах спас Колумбию от поражения

Сборная Колумбии сыграла вничью с Чили в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 (2:2). Колумбийцев спас от поражения гол Радамеля Фалькао на 92-й минуте.

ЧМ. Отборочный турнир

Отборочный турнир

Чили — Колумбия — 2:2 (2:1)

Голы: Лерма, 7 (0:1). Видаль, 38 — с пенальти (1:1). А.Санчес, 42 (2:1). Фалькао, 90+1 (2:2).

Чили: Кортес, Исла, П.Диас, Сьерральта, Вегас, Видаль, Арангис, Пинарес (Фуэнсалида, 74), Баэса, А.Санчес, Э.Варгас (Ник.Диас, 90).

Колумбия: К.Варгас, Медина (Альсате, 29), Мурильо, Мохика, Д.Санчес, Хамес Родригес, Куадрадо, Лерма, Барриос (Фалькао, 72), Муриэль (Морелос, 52), Сапата.

Предупреждения: Д.Санчес, 25. Видаль, 30. Сьерральта, 40. Хамес Родригес, 45. П.Диас, 80. Кортес, 87. Э.Варгас, 88.

Судья: Эррера (Аргентина).

14 октября. Сантьяго. Стадион Насиональ Хулио Мартинес Праданос.