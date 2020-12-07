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Главный тренер сборной Словении: «Сможем осложнить жизнь всем соперникам»

7 декабря 2020, 23:06
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Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек рассказал о первых впечатлениях по итогам жеребьевки отборочной группы на ЧМ-2022 в Катаре.

— Очень сложная группа. Примерно четыре равных команды. Хотя Хорватию все же можно назвать фаворитом, — приводит слова тренера Index.hr. — Могу сказать точно: со Словенией никому не будет просто. Мы должны оптимально подготовиться к каждому сопернику. Тогда сможем осложнить жизнь всем соперникам.

Отдельно не стоит забывать о Кипре и Мальте. Эти команды тоже могут преподнести сюрприз.

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