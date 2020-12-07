Главный тренер сборной Словакии: «На второе место могут претендовать сразу несколько команд»

Главный тренер сборной Словакии Стефан Таркович поделился эмоциями после результата жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022.

— Результат жеребьевки можно только принять. Не ты же выбираешь соперников, — цитирует тренера Sport.sk. — Нужно просто хорошо готовиться к каждому матчу.

Хорватия будет фаворитом нашей группе. Эта команда набирает обороты. А на второе место могут претендовать сразу несколько команд.