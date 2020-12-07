Главный тренер сборной Мальты: «Нам могли бы достаться соперники и полегче»

Главный тренер сборной Мальты Девис Манджа подвел итог жеребьевки отборочного раунда ЧМ-2022. Команде предстоит сыграть в одной группе с Россией, Хорватией, Словенией, Словакией и Кипром.

— У нас тяжелая группа. Но мы получаем шанс продемонстрировать свой прогресс, — цитирует тренера Sport.sk. — У команд с Балкан свой, особенный стиль игры. Россия тоже очень сильна. Нам могли бы достаться соперники и полегче. Но это будет отличной проверкой для нас. Мы рассчитываем сделать новый шаг в своем развитии. Молодые игроки получат бесценный опыт.