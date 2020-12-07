Главный тренер сборной Хорватии: «Должны подтвердить статус фаворита в группе»
7 декабря 2020, 22:11
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подвел итог жеребьевки отборочного этапа ЧМ-2022. Хорваты попали в одну группу со Словенией, Россией, Словакией, Кипром и Мальтой.
— Жеребьевка могла сложиться лучше, а могла — хуже, -приводит слова тренера Index.hr. — Но мы попали в первую корзину. И должны подтвердить статус фаворита. Наша цель — пробиться на чемпионат мира. И в этой группе мы можем добиться этого.
Словакия — приличный соперник, они пробились на Евро. Очень хорошая команда у России, Словения всегда может навязать борьбу.
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