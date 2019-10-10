Экс-игрок «Краснодара» Ахмедов провел 100-й матч за сборную Узбекистана
10 октября 2019, 22:10
Полузащитник сборной Узбекистана Одил Ахмедов провел сотый матч за национальную команду. Юбилейной для него стала игра отборочного турнира ЧМ-2022 против Йемена (5:0).
Экс-хавбек «Анжи» и «Краснодара» стал пятым футболистом Узбекистана, достигшим этой отметки. Помимо него, не менее ста игр провели Сервер Джепаров (128), Тимур Кападзе (118), Игнатий Нестеров (104) и Анзур Исмаилов (101).
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