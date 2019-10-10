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Джанни Инфантино — о женщинах на матче сборной Ирана: «Пути назад нет»

10 октября 2019, 21:56
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Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал посещение женщинами матча отборочного турнира ЧМ-2022 Иран — Камбоджа (14:0). Ранее женщинам было запрещено посещать мужской футбол в Иране почти 40 лет.

— Больше нет пути назад. Выражаю глубочайшее уважение всем иранским девушкам и женщинам, которые боролись за свои права. ФИФА полностью поддерживает их, — приводит журналист Саймон Эванс слова Инфантино.

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