Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал посещение женщинами матча отборочного турнира ЧМ-2022 Иран — Камбоджа (14:0). Ранее женщинам было запрещено посещать мужской футбол в Иране почти 40 лет.

— Больше нет пути назад. Выражаю глубочайшее уважение всем иранским девушкам и женщинам, которые боролись за свои права. ФИФА полностью поддерживает их, — приводит журналист Саймон Эванс слова Инфантино.