Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес после победы над Боливией в отборочном турнире чемпионата мира-2022 (2:1) отметил, что игра многое значила для аргентинцев из-за истории противостояния. Бело-голубые выиграли в Ла-Пасе первый раз за 15 лет.

— Мы думали о том, что эта игра значила для нас из-за истории, — цитирует пресс-служба команды Мартинеса. — Не собираемся отрицать, что здесь сложно играть. Говорили о многом, но сосредоточены на том, что должны делать: выиграть и набрать 3 очка. Знали, что игра будет такой. Сегодня показали большое сердце и много ума. Мы очень счастливы.