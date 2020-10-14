Дубль Суареса не спас Уругвай от поражения в игре с Эквадором

Сборная Эквадора переиграла Уругвай в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 (4:2). В составе уругвайцев дублем отметился форвард «Атлетико» Луис Суарес. У эквадорцев два мяча забил Майкл Эстрада, а также по голу на свой счет записали Гонсало Плата и Анхель Мена.

Эквадорцы идут на 4-й строчке в турнирной таблице, а уругвайцы -на 5-й.

ЧМ-2022. Отборочный турнир

Южная Америка

Эквадор — Уругвай — 4:2 (2:0)

Голы: Кайседо, 15 (1:0). Эстрада, 45+4 (2:0). Эстрада, 52 (3:0). Плата, 75 (4:0). Л.Суарес, 84 — с пенальти (4:1). Л.Суарес, 90+5 — с пенальти (4:2).

Эквадор: Домингес, Арболеда, Эступиньян (Паласиос, 74), Арреага, Груэсо, Р.Ибарра (Франко, 69), Пресиадо, Кайседо (К.Нобоа, 85), Мена, Валенсия (Плата, 69), Эстрада (Л.Кампана, 85).

Уругвай: Кампанья, Годин, Касерес, Араухо, Винья, Нандес (Н.Де ла Крус, 46), Вальверде (М.Арамбарри, 89), Бентанкур (Л.Торрейра, 77), Л.Суарес, Гомес (Х.Родригес, 63), Б.Родригес (Д.Нуньес, 46).

Предупреждения: Груэсо, 37. Паласиос, 83.

Судья: Рольдан (Колумбия).

13 октября. Кито. Стадион «Родриго Пас Дельгадо».