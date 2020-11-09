Дибала не был включен в состав сборной Аргентины из-за проблем со здоровьем

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала не сможет отправиться в национальную команду, сообщает официальный Twitter сборной Аргентины. Указано, что у игрока проблемы с мочеполовой системой, в связи с чем ему нужен отдых.

Нападающий вышел на замену на 76-й минуте матча против «Лацио» (1:1) в седьмом туре чемпионата Италии. После того, как он не сумел сохранить мяч в поле в концовке игры, началась голевая атака соперников.

Сборной Аргентины предстоят матчи отборочного турнира ЧМ-2022 с командами Парагвая (13 ноября) и Перу (18 ноября).