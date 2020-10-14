«Что с тобой не так, лысый?» Стало известно, что Месси крикнул сопернику во время потасовки

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после матча отбора ЧМ-2022 с Боливией (2:1) стал активным участником потасовки соперников. Его разозлили слова тренера боливийцев Лукаса Навы, он нецензурно ответил обидчику.

Авторитетное аргентинское издание Ole сообщило подробности конфликта между капитаном аргентинцев и тренером боливийцев. По его данным, Месси крикнул тренеру: «Что с тобой не так, лысый? Чего ты разорался? Отвали и не докапывайся до меня!»