«Что с тобой не так, лысый?» Стало известно, что Месси крикнул сопернику во время потасовки
16:03
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после матча отбора ЧМ-2022 с Боливией (2:1) стал активным участником потасовки соперников. Его разозлили слова тренера боливийцев Лукаса Навы, он нецензурно ответил обидчику.
Авторитетное аргентинское издание Ole сообщило подробности конфликта между капитаном аргентинцев и тренером боливийцев. По его данным, Месси крикнул тренеру: «Что с тобой не так, лысый? Чего ты разорался? Отвали и не докапывайся до меня!»
?Final picante! ? Tras el pitazo final, hubo un fuerte intercambio de palabras entre bolivianos y argentinos. #ClasificatoriasxMDeportes ? pic.twitter.com/lr1gI7SOvR— Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) October 13, 2020
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