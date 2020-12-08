Черчесов прокомментировал календарь матчей сборной России в квалификации ЧМ-2022

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о календаре игр отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Первые матчи национальной команды пройдут в марте: 24-го — с Мальтой (в гостях), 27-го — против Словении (дома) и 30-го — со Словакией (на выезде).

«Если говорить о расписании матчей, то думаю, что оно примерно одинаково для всех команд. Понятно, что будем изучать соперников и готовиться ко всем играм со всей ответственностью, — приводит слова Черчесова пресс-служба сборной России. — Первый выезд в марте — достаточно непростой с точки зрения логистики и перелетов. На нем и будем концентрироваться в первую очередь. Сначала мы отправимся на Мальту, затем вернемся домой и сыграем со Словенией, и, наконец, совершим выезд в Словакию. Предстоит тщательно продумать подготовку с учетом такого разъездного графика. Также отметим, что гостевой матч с Кипром пройдет в сентябре в дневное время, и там, наверняка, будет очень жарко. Ну и завершим отборочный цикл в Хорватии. Это тоже важный момент, ведь последние матчи всегда стоят особняком. В целом же положительных или же отрицательных эмоций по поводу календаря не испытываем. Воспринимаем его как данность, тем более, что в составлении расписания мы участия не принимали».

Расписание матчей сборной России в отборе ЧМ-2022

24 марта, 22.45. Мальта — Россия

27 марта, 17.00. Россия — Словения

30 марта, 21.45. Словакия — Россия

1 сентября, 21.45. Россия — Хорватия

4 сентября, 16.00. Кипр — Россия

7 сентября, 21.45. Россия — Мальта

8 октября, 21.45. Россия — Словакия

11 октября, 21.45. Словения — Россия

11 ноября, 20.00. Россия — Кипр

14 ноября, 17.00. Хорватия — Россия

(время московское)