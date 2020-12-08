Бывший игрок сборной Словении о жеребьевке отбора ЧМ: «В 2009-м у России не было шансов против Словении. Сейчас фавориты вы»
Лучший бомбардир в истории сборной Словении, бывший полузащитник «Порту», «Валенсии» и «Бенфики» Златко Захович прокомментировал итоги жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022 в европейской зоне, где словенцы оказались в одной группе со сборной России.
— Это будут сложные матчи — у России хорошая команда. За последние 10 лет у вас появилось много топовых игроков, — сказал Захович «СЭ». — Словении будет нелегко. Но и России тоже. У России очень опытная команда, которая играла на чемпионате мира с серьезными соперникам. Это большое преимущество.
— В 2009 году вы говорили, что у России нет шансов против Словении. Что думаете сейчас?
— В тот раз я был прав, не так ли? Но сейчас ситуация немного другая. Словения традиционно неплохо играла против России, поэтому это будут тяжелые матчи для обеих команд.
— Кто фаворит в группе?
— Конечно, Хорватия. Потом, наверное, Россия. Затем уже Словения и Словакия. Но Словения — очень опасный соперник для всех.
— Помните вашу фразу «русским лучше играть в хоккей»?
— Это была шутка.
— Что обычные люди в Словении думают о матчах с России? Вспоминают матч в Мариборе?
— Перед началом матчей фаворит — Россия. Но поверьте мне Словения — очень опасный соперник. Посмотрим саму игру.
— Кого из наших футболистов вы могли бы выделить?
— Я знаю вашего форварда. Как его фамилия?
— Дзюба?
— Да, он. Потом у вас есть неплохой парень из «Реал Мадрида». Левоногий, как я.
— Черышев. Сейчас он играет в «Валенсии».
— Точно, Черышев.
— Что вы думаете о главном тренере сборной России?
— Я думаю, сборную должен возглавлять гражданин страны. Он знает менталитет, типаж русских людей, знает игроков. Это важно.
(Константин Колмаков)
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