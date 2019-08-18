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Бразилец Элкесон стал первым натурализованным игроком сборной Китая

18 августа 2019, 12:53

Бразильский полузащитник «Гуанчжоу Эвергранд» Элкесон вызван в сборную Китая на матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Мальдив, сообщает Reuters. Он станет первым натурализованным футболистом в китайской истории.

Элкесон ранее защищал цвета бразильских «Витории» и «Ботафого», с 2013 по 2016 год играл за «Гуанчжоу» и трижды выиграл с ним чемпионат Китая и дважды — азиатскую Лигу чемпионов. С 2016 по 2019 год он выступал за «Шанхай Шанган» вместе с соотечественником, экс-форвардом «Зенита» Халком. С шанхайцами он выиграл чемпионат страны в прошлом сезоне, а зимой вернулся в «Гуанчжоу Эвергранд».

Сборную Китая возглавляет итальянский специалист, чемпион мира-2006 Марчелло Липпи.

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