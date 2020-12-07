Балахнин высказал мнение о жеребьевке отбора ЧМ-22

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью «СЭ» поделился мнением о жеребьевке отборочного турнира ЧМ-2022 и будущей группе сборной России.

— С любой из команд первой корзины лучше не сталкиваться. Они все сильные. Если брать рейтинг УЕФА, то тут, конечно, Бельгия сейчас самая сильная. Трудно говорить, как команды будут выглядеть в будущем, но, в любом случае, все страны первой корзины — сложные соперники. Во второй корзине в 80-90% случаев мы вполне конкурентоспособны с любой из команд.

Также Сергей Балахнин считает, что в играх против команд из корзин ниже третьей россияне будут фаворитами.

— Пятая, шестая корзины — там Россия, тем более, будет фаворитом. Но мы сейчас говорим чисто визуально. Была же у нас товарищеская встреча с Молдавией, которая находится в шестой корзине, и мы ее не обыграли. А в отборе будет еще сложнее играть: ответственность, напряжение, все возрастает, поэтому сейчас прогнозировать достаточно сложно.

Жеребьевка европейского отборочного турнира пройдет 7 декабря в швейцарском Цюрихе, начало — в 19.30 (мск).

Европейская часть отбора ЧМ-2022 пройдет с марта по ноябрь следующего года. Победители десяти групп напрямую попадут на мировое первенство, обладатели вторых мест сыграют плей-офф вместе с лучшими командами Лиги наций.

(Екатерина Звенигородская)