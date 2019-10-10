Австралия разгромила Непал в отборочном турнире чемпионата мира
10 октября 2019, 14:15
В матче второго раунда отборочного турнира ЧМ-2022 в Азии сборная Австралии обыграла команду Непала (5:0).
У победителей хет-трик сделал Джейми Макларен, дубль у Гарри Суттара. Австралия выиграла два стартовых матча и лидирует в группе В. У Непала три очка и четвертое место.
ЧМ. Отборочный турнир. Азия
2-й раунд. Группа B
Австралия — Непал — 5:0 (3:0)
Голы: Макларен, 6, 19, 90, Суттар, 23, 59
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