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Австралия разгромила Непал в отборочном турнире чемпионата мира

10 октября 2019, 14:15
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В матче второго раунда отборочного турнира ЧМ-2022 в Азии сборная Австралии обыграла команду Непала (5:0).

У победителей хет-трик сделал Джейми Макларен, дубль у Гарри Суттара. Австралия выиграла два стартовых матча и лидирует в группе В. У Непала три очка и четвертое место.

ЧМ. Отборочный турнир. Азия

2-й раунд. Группа B

Австралия — Непал — 5:0 (3:0)

Голы: Макларен, 6, 19, 90, Суттар, 23, 59

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