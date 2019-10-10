Австралия разгромила Непал в отборочном турнире чемпионата мира

В матче второго раунда отборочного турнира ЧМ-2022 в Азии сборная Австралии обыграла команду Непала (5:0).

У победителей хет-трик сделал Джейми Макларен, дубль у Гарри Суттара. Австралия выиграла два стартовых матча и лидирует в группе В. У Непала три очка и четвертое место.

ЧМ. Отборочный турнир. Азия

2-й раунд. Группа B

Австралия — Непал — 5:0 (3:0)

Голы: Макларен, 6, 19, 90, Суттар, 23, 59