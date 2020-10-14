Аргентина одержала волевую победу в матче с Боливией

Сборная Аргентины на выезде победила команду Боливии (2:1) в матче второго тура отборочного турнира ЧМ-2022 в Южной Америки.

На 24-й минуте хозяев вывел вперед Марсело Морено. У гостей забивали Лаутаро Мартинес и Хоакин Корреа.

Аргентинцы выиграли второй матч и с шестью очками лидируют в турнирной таблице. У Боливии ноль очков и последняя позиция.

ЧМ-2022. Отборочный турнир

Южная Америка

2-й тур

Боливия — Аргентина — 1:2 (1:1)

Голы: Морено, 24 (1:0). Л.Х.Мартинес, 45 (1:1). Корреа, 79 (1:2).

Боливия: Лампе, Вальверде, ХосеСагредо, Торрес, Карраско, Кардосо (Арабе, 87), Чумасеро (Сеспедес, 66), Вайяр (Ороско, 83), Кастро (Миранда, 66), Сауседо (Бустаманте, 46), Морено.

Аргентина: Армани, Отаменди, Тальяфико, Мартинес Куарта, Монтиэль, Паредес (Родригес, 69), де Пауль (Домингес, 69), Паласиос, Месси, Окампос (Корреа, 59), Л.Х.Мартинес (Медина, 89).

Предупреждения: Тальяфико, 16. Вальверде, 38. Карраско, 60. Домингес, 90. Паласиос, 90+1. Торрес, 90+4.

Судья: Аро (Перу).

13 октября. Ла-Пас. Стадион «Эрнандо Силес».