Женский «Зенит» поддержит акцию борьбы с раком груди

Игроки и тренерский штаб женского «Зенита» стали послами международной социальной акции «Розовый октябрь», посвященной борьбе с раком груди.

Как сообщается на официальном сайте клуба, в этом году «Зенит» и фонд «Не напрасно!» запустили информационную кампанию «Позаботься о любимой», в рамках которой представили коллекцию толстовок, созданных вместе с поэтессой Верой Полозковой, писательницей Марией Степновой и художницей Анной Ксенз.

«Мы хотим привлечь внимание общества к проблеме распространения рака молочной железы в России. Поэтому поддержали инициативу фонда «Не напрасно» — это отличная возможность говорить о сложных вещах просто, без запугивания и нравоучений», — приводит слова главного тренера команды Ольги Порядиной пресс-служба сине-бело-голубых.

31 октября в матче Суперлиги против «Локомотива» символ акции появится на игровой форме женской команды — «Зенит» впервые выйдет на поле в форме с розовой лентой.