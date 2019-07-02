Женский футбольный клуб "Енисей" пригласил Бузову на летние сборы

ЖФК "Енисей" в своем Twitter предложил Ольге Бузовой присоединиться к летним сборам команды.

– Ольга Бузова, учитывая Вашу ауру победительницы и наше турнирное положение приглашаем Вас на летние сборы, которые проходят в Красноярске. Наши слова не водица, – написал клуб в ответ на слова певицы об открытость для любых предложений после "Барселоны".

Ранее каталонский клуб пригласил поп-звезду прожить 48 часов в качестве футболиста на базе "Барселоны".