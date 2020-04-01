Женский чемпионат Европы перенесен на 2022 год

Чемпионат Европы по футболу среди женских команд перенесен с 2021 на 2022 год, информирует сайт Датского футбольного союза со ссылкой на УЕФА. Такое решение принято по итогам видеоконференции УЕФА с представителями 55 национальных федераций.

В ходе собрания обсуждали возможности завершения футбольного сезона в условиях пандемии коронавируса.

Было принято решение перенести женский чемпионат Европы в Англии и молодежный чемпионат Европы до 21 года в Венгрии и Словении с лета 2021 года на следующее лето.

Кроме того, отложены все июньские матчи сборных, отменены запланированные на май и июль финальные раунды первенств Европы среди юношей до 17 лет и среди девушек до 19 лет. Также перенесены финальные стадии первенств Европы среди девушек до 17 лет и среди юношей до 19 лет.