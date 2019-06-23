Женская сборная Ватикана отказалась играть в Вене после акции против запрета абортов

Женская сборная Ватикана по футболу, созданная в этом году, отменила товарищеский матч в Вене с клубом "Мариахилф", сообщает AFP. Причем матч был отменен непосредственно перед началом из-за акции, которую устроили футболистки австрийской команды. Они продемонстрировали лозунги против позиции католической церкви, не одобряющей аборты.

– Наша команда не захотела играть, – сказал представитель сборной Ватикана Данило Дзеннаро. – Мы сожалеем, что матч был отменен. Его отменили, потому что мы здесь для игры в футбол, а не для трансляции политических сообщений.