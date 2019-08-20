В мае состоится суд по иску американских футболисток к Федерации футбола США

Стала известна дата судебного заседания по иску футболисток сборной США к федерации футбола страны. Как сообщает AFP, слушание состоится 5 мая 2020 года, если до того момента стороны не достигнут досудебного соглашения.

Напомним, футболистки подали в суд на федерацию, требуя равной оплаты труда с игроками-мужчинами из сборной. Процесс получил большой резонанс, а американских футболисток поддержали спортсмены из других видов, рассматривающие это противостояние как прецедент в деле борьбы за равенство полов.