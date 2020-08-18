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Ушла из жизни трехкратная чемпионка России по футболу Разия Нуркенова

18 августа 2020, 12:47
Разия Нукенова.
Разия Нукенова.
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На 53-м году ушла из жизни известная футболистка и тренер, мастер спорта Разия Нуркенова, сообщается на официальном сайте РФС.

«Российский футбольный союз выражает глубокие соболезнования родным и близким покойной», — написано в заявлении РФС.

Разия Нуркенова — трехкратный чемпион России и обладатель кубка страны, игрок национальной сборной России. Выступала за самарский клуб ЦСК ВВС, после завершения игровой карьеры работала тренером в спортшколе ЦСК ВВС, а в 2009 и 2010 году являлась главным тренером профессиональной команды. с 2007 по 2013 год была в тренерском штабе юниорской сборной России U17, а с 2018 года возглавляла женскую национальную сборную Казахстана.

Дополнительная информация:

Российский футбольный союз

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