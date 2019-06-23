Скандал на женском ЧМ. Футболистки Камеруна обвинили ФИФА в расизме

Футболистки сборной Камеруна обвинили судью и ФИФА в расизме, информирует Daily Mail. Причиной стали два незасчитанных гола в матче 1/8 финала женского чемпионата мира против Англии (0:3).

Когда Англия забила второй гол в ворота Камеруна, то его не засчитали. Однако арбитр пересмотрел эпизод с помощью системы ВАР и изменил свое решение, засчитав взятие ворот.

Как отмечается, некоторые девушки после этого не хотели выходить на второй тайм. Представителям ФИФА пришлось убеждать игроков продолжить встречу.

- Женщины Камеруна выглядели позорно. Они плевались, толкались локтями, рычали, рыдали, вели себя мерзко и показали то плохое, что есть в спорте, - отметил журналист и телеведущий Пирс Морган.

Во второй половине Камерун снова забил, но гол отменили из-за офсайда после обращения к системе ВАР.