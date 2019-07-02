Сборная США обыграла Англию и пробилась в финал женского чемпионата мира

Сборная США обыграла сборную Англии (2:1) в 1/2 финала чемпионата мира по футболу среди женщин.

В составе американской команды отличились Кристен Пресс и Алекс Морган. У Англии гол в активе Эллен Уайт.

На 84-й минуте у английской команды не реализовала пенальти Стефани Хоутон, после чего Милли Брайт была удалена с поля.

Карли Ллойд провела 280-й матч за сборную США. Больше нее в мире за национальные команды играли только соотечественницы Кристин Лилли (352) и Кристи Рэмпоун (311), а также канадка Кристин Синклэйр (286).

Во втором полуфинале, который состоится 3 июня, сыграют команды Голландии и Швеции.

Чемпионат мира

Женщины

1/2 финала

Англия - США - 1:2 (1:2)

Голы: Уайт, 19 - Пресс, 10, Морган, 31

Нереализованный пенальти: Хоутон (Англия), 84

Удаление: Брайт (Англия), 87