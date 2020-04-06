Российская футболистка Коваленко похвасталась фото с идеальной фигурой

Полузащитник ЦСКА Ксения Коваленко выложила фотографию в сторис Instagram.

— Хочется на море, а не вот это вот все, — подписала фото Коваленко.

Сторис Ксении Коваленко pic.twitter.com/Fd22nvKP1d — Список Гинера (@qG72zbL6Ms5twQa) April 6, 2020

По последним данным, число зараженных в мире достигло 1 274 022 человек, 69 468 умерло, вылечились 264 833 человека. Наибольшее количество зараженных — в США (336 830), Испании (131 646) и Италии (128 948). По данным Роспотребнадзора, в России — 6343 случая заражения, 47 человек умерли, выздоровело — 406.