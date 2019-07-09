"Плати девушкам, чего они стоят". Снуп Догг недоволен призовыми женской сборной США за победу на ЧМ

Американский рэп-исполнитель Снуп Догг подверг критике размер призовых сборной США за победу на женском чемпионате мира. Общий призовой фонд составил только 7,5 процента от чемпионата мира среди мужчин-2018.

– Я хочу поговорить о том, что они получают только 90 000 долларов за спортсмена, а мужчины, если они выигрывают, получают 500 000 долларов за игрока, – цитирует Goal Снуп Догга. – Извините, жалкие гребаные мужики из сборной США, возможно, никогда не выиграют, даже не смогут пройти первый раунд плей-офф. Плати девушкам, чего они стоят.

Женщины должны получать по 500 000 долларов за спортсмена. Эти девушки выиграли четыре чемпионата мира и получают только 90 000 долларов.