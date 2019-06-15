"Оранжевое море". 10 тысяч голландских фанатов на улицах Валансьена

Болельщики женской сборной Голландии заполнили улицы французского города Валансьен, где "Оранье" проводят встречу чемпионата мира-2019 с Камеруном.

Как сообщает официальный Твиттер национальной команды, в город приехало около 10 тысяч фанатов. По данным переписи населения, в Валансьене проживает примерно 44 тысячи человек.

Женский чемпионат мира стартовал 7 июня и продлится до 7 июля.