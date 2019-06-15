"Оранжевое море". 10 тысяч голландских фанатов на улицах Валансьена

Болельщики женской сборной Голландии заполнили улицы французского города Валансьен, где "Оранье" проводят встречу чемпионата мира-2019 с Камеруном.
Как сообщает официальный Твиттер национальной команды, в город приехало около 10 тысяч фанатов. По данным переписи населения, в Валансьене проживает примерно 44 тысячи человек.
Женский чемпионат мира стартовал 7 июня и продлится до 7 июля.
Met meer dan 10.000 fans van Links naar Rechts! 😍#OnzeJacht #NEDCMR pic.twitter.com/GXaFG3PE5Q— OranjeLeeuwinnen (@oranjevrouwen) 15 июня 2019 г.