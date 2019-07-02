Найдено тело швейцарской футболистки, пропавшей на озере Комо

Тело футболистки сборной Швейцарии Флорианы Исмаили, пропавшей на озере Комо, найдено, сообщает Blick. Труп 24-летней спорстменки обнаружено на глубине 204 м с помощью специального аппарата.

30 июня Исмаили вместе с подругой отдыхала на озере. Они взяли моторную лодку, отплыли на ней от берега на 700 м, где бросили якорь.

Через какое-то время Исмаили нырнула в озеро и не выплыла обратно. Ее подруга подумала, что Исмаили шутит, но через какое-то время поняла, что это не розыгрыш и вызвала спасателей.