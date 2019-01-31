На матч женского "Атлетика" пришло 48 тысяч зрителей - больше, чем на мужчин

Матч 1/4 финала Кубка Испании среди женщин между "Атлетиком" и "Атлетико" посетило 48 121 человек, сообщает AP. Игра проходила в Бильбао на стадионе Сан-Мамс. Это рекордная посещаемость женского футбольного матча в Испании и одна из лучших в истории женского футбола.

При этом рекордная посещаемость мужского "Атлетика" в этом сезоне была меньше - 46 860 зрителей.

Поддержка фанатов не помогла баскским футболисткам - "Атлетико" выиграл со счетом 2:0.

Рекорд посещаемости женского футбольного матча был установлен в финале чемпионата мира-1999. Стадион "Роуз Боул" в Пасадене (Калифорния, США) собрал 90 185 зрителей. В матче встречались США и Китай, американки выиграли в серии пенальти (0:0, пенальти - 5:4).