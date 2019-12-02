Футболистка «Рейна» и сборной США Меган Рапино стала обладательницей «Золотого мяча» France Football по итогам 2019 года. Американка стала чемпионкой мира со сборной США, стала самым ценным игроком турнира, лучшим бомбардиром и лучшей футболисткой финала.

Ранее Рапино была признана футболисткой 2019 года по версии ФИФА.

Сама футболистка не смогла приехать на церемонию в Париж и записала видеообращение с благодарностью.

Второе место в голосовании заняла англичанка Люси Броунз, третье — партнер Рапино по сборной США Алекс Морган.

Награда вручается второй раз в истории. В прошлом году трофей завоевала норвежская футболистка «Лиона» Ада Хегерберг.

Церемония вручения «Золотого мяча». Live!